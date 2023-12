Scuola di via Romana, via ai lavori. Tempi incerti per la riapertura

Poco meno di 110mila euro per la messa in sicurezza di tutti i soffitti dell’edificio di via Romana a Melara, dove il 14 dicembre si è verificato un distacco di intonaco che ha lievemente ferito una giovane studentessa della scuola media Fontana. È quanto approvato dalla giunta comunale, con il provvedimento di somma urgenza che ieri ha passato l’esame della terza commissione e che stasera sarà approvato dal consiglio comunale. Proprio ieri la commissione è stata occasione per fare il punto anche sulla tempistica dei lavori e soprattutto per cercare di dare una risposta alle preoccupazioni delle famiglie degli alunni, alcune delle quali presenti alla riunione. "Eseguiremo un intervento completo, mettendo in sicurezza tutti i solai con l’utilizzo di una rete antisfondellamento in fibra di vetro – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino –. Fra pochi giorni inizieremo i lavori, ma non siamo in grado di definire i tempi: se le aule non saranno pronte per l’8 gennaio, valuteremo assieme alla dirigenza scolastica la soluzione più idonea per riavviare le lezioni in presenza". Una commissione caratterizzata anche dall’affondo del consigliere Pd Marco Raffaelli, che ha chiesto maggiore impegno nella manutenzione delle scuole, e anche di dare certezze alle famiglie. "Stiamo cercando spazi alternativi per ospitare gli studenti, al momento non ce ne sono – dice Cimino –. Prima dell’8 gennaio sarà sicuramente trovata una soluzione: in caso di trasferimento la dirigenza scolastica ci ha chiesto di spostare non solo le sei classi di via Romana, ma anche quelle di via dei pini". Da valutare la possibilità di riaprire parzialmente la scuola, facendo coesistere attività didattica e lavori: una soluzione che non piace alla dirigenza scolastica.

Matteo Marcello