Scrittore e partigiano. Incontro su Calvino

A poco più di un secolo dalla morte di Italo Calvino, è ancora vivo l’interesse per la complessa figura letteraria del grande scrittore ligure e fervono gli studi che ne mettono in luce anche gli aspetti forse meno conosciuti. In quest’ottica si inserisce il volume che sarà presentato, per iniziativa della Società Dante Alighieri della Spezia, oggi alle 16, nell’auditorium del liceo Pacinotti. Si tratta dell’ opera di Daniela Cassini e Sarah Clarke ‘Italo Calvino, il partigiano Santiago’, dove le autrici indagano il ruolo attivo che ebbe Calvino nella Resistenza italiana, attraverso scritti e testimonianze a volte inedite. L’ incontro sarà introdotto dalla dirigente del liceo scientifico, professoressa Chiara Geranio. Dialogherà con Daniela Cassini, la giornalista e scrittrice Annalisa Coviello. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune della Spezia e della collaborazione dell’Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea. La partecipazione, aperta a tutti, dà diritto, su richiesta, al rilascio di attestato per crediti formativi.