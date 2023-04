"Scritte indecorose sui muri della scuola di via Napoli" LeAli lancia l’Sos al Comune

Cosa aspetta il Comune a intervenire per rimuovere le scritte indecorose e gli imbrattamenti sulla facciata della scuola per l’infanzia primaria e secondaria Edmondo De Amicis di via Napoli? Lo chiedono in un’interrogazione comunale i consiglieri di Leali a Spezia, Roberto Centi e Patrizia Flandoli, secondo cui "la scuola è uno degli edifici scolastici di maggior pregio architettonico della città: a un sopralluogo anche superficiale si vedono lungo tutta la parete scritte e imbrattamenti indecorosi, indegni di qualsiasi edificio pubblico e in particolare di una scuola frequentata anche da alunni in tenerissima età". Da qui l’interpellanza per "fare chiarezza sulla vicenda, e procedere con celerità all’intervento"