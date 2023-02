"Screening negato agli ex esposti" Non applicata l’intesa Stato-Regioni

Dall’inizio dell’anno sono stato tre alla Spezia i morti per mesotelioma pleurico, la patologia direttamente collegata all’amianto. Tutti ex marinai. Tutti iscritti all’AFEA, Associazione Famiglie Esposti Amianto. Ieri il presidente Pietro Serarcangeli ha compilato la tessera numero 560. Il pensiero va ai tre colleghi che non ce l’hanno fatta e a quelli che li hanno preceduti. "E’ un’escalation. L’amianto continua a presentare il conto dopo anni e anni di esposizione. Poco prima di Natale ci hanno lasciato cinque soci. Purtroppo la maggior parte è alle prese con tumori e mesotelioma ma per controlli e cure deve rivolgersi al medico di famiglia quando invece gli accertamenti dovrebbero svolgersi in automatico, a cura dell’Asl 5. Chiamiamo questa al rispetto delle regole disattese. Per noi militari ed ex militari è sempre stato così: nessuna sorveglianza sanitaria. Siamo di fronte a mancati adempimenti obbligati".

Cioè?

"Per gli esposti all’amianto è prevista sorveglianza sanitaria gratuita. Lo ha disposto, il 22 febbraio del 2018, la Conferenza permanente per i rapporti tra Governo e Regioni e Province Autonome. In Toscana è stato dato corso alla prescrizione. La stessa è ancora al palo in Liguria. Vane le plurime sollecitazioni a dare corso agli obblighi".

La prima a quanto tempo fa risale?

"Ci siamo attivati a razzo scrivendo alla Struttura per la prevenzione e la sicurezza degli ambienti di lavoro".

La risposta?

"L’allora dirigente, il 6 febbraio del 2018, ci aveva scritto sostenendo che era in corso l’iter amministrativo di recepimenti dell’intesa e la definizione delle modalità di attuazione del protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori ex esposti. In parallelo alla registrazione della nostra istanza ci era stato detto che sarebbe stata evasa appena la procedure sarebbero state definite".

Invece?

"Invece niente. Nonostante altri solleciti formali.

A chi?

"Il primo febbraio del 2019 all’assessore alla Sanità Sonia Viale e alla stessa dirigente dell’Asl 5 sollecitata ad adoperarsi. Lei poi è andata on pensione. Nel frattempo è arrivata la pandemia e siamo ancora in attesa. Nel frattempo continuano i decessi".

Nuovi solleciti?

"Proviamo ora a mezzo stampa... Avviene dopo l’interessamento del presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei che avevamo chiamato ad evidenziare la legittimità delle nostre richieste al presidente ed ex assessore regionale alla Sanità Giovanni Toti prima del passaggio della delega ad Angelo Gratarola. Fin dal 2019 abbiamo messo in copia, nelle lettere di sollecitazione a Regione e Asl 5, la Procura della Repubblica della Spezia. Comprendiamo che, quanto alle mancate azioni, non siamo di fronte al dolo. Ma è palese la mancata attuazione dell’intesa Stato Regione. Ci sentiamo abbandonati da tutti. Anche dal Ministero della Difesa per il quale abbiamo lavorato".

Corrado Ricci