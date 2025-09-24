Scoppia la polemica sul patrocinio: "No ad esponenti di Stati in guerra. Il Comune faccia un passo indietro"

"Revocare il patrocinio del Comune della Spezia a Seafuture quest’anno e in futuro, qualora non vengano esclusi gli inviti e le partecipazioni di rappresentanze militari e politiche di Stati coinvolti in conflitti armati o accusati di gravi violazioni dei diritti umani". E’ questo in sintesi il contenuto della mozione depositata dal gruppo consiliare LeAli a Spezia / Alleanza Verdi Sinistra (con i consiglieri Giorgia Lombardi, Roberto Centi e Patrizia Flandoli) che sarà presentata e discussa nel prossimo Consiglio comunale. I consiglieri comunali spezzini ricordano come Seafuture, nata nel 2009 con l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica legata al mare, la Blue Economy, la ricerca e l’educazione alla sostenibilità, "abbia nel tempo assunto un carattere sempre più spiccatamente militare". Avvalendosi dell’Indice di Democrazia dell’Economist denunciano, per l’appunto, "la presenza nelle ultime edizioni di regimi autoritari o ibridi, dunque governi che non rispettano le libertà democratiche e i diritti fondamentali", senza fare riferimento ad alcun Paese in particolare. "È inaccettabile che queste delegazioni vengano considerate interlocutori affidabili a cui esportare armamenti e tecnologie militari", commentano i consiglieri. La mozione evidenzia come il patrocinio comunale non sia "un atto neutro", ma rappresenti piuttosto "un segno di riconoscimento e di legittimazione che rischia di compromettere l’identità e la reputazione della città, che deve invece riflettere la sua storia e i valori fondativi sanciti dalla Costituzione". Per questo motivo i consiglieri chiedono all’amministrazione di "valutare attentamente l’opportunità di continuare a legare il nome della Spezia a un evento che, accanto a momenti di valore educativo e scientifico, rischia di trasformarsi in una vetrina commerciale del settore bellico". Nel documento viene proposto, inoltre, che il sindaco e la giunta chiedano agli organizzatori di riportare la manifestazione a una chiara vocazione civile, educativa e ambientalista, con trasparenza sugli inviti e una netta distinzione tra la parte civile e quella militare.

Si invita anche ad aprire un dibattito pubblico che coinvolga scuole, associazioni ambientaliste, reti pacifiste e cittadinanza, per valutare gli impatti etici, sociali e ambientali dell’iniziativa. Infine, nella mozione si chiede che eventuali futuri patrocini siano concessi "solo a manifestazioni con una chiara impronta pacifica e rispettosa dei diritti", e che il testo venga trasmesso alla Regione Liguria e ai Comuni del Golfo "per coordinare una posizione istituzionale unitaria". "Seafuture – concludono i consiglieri – non può trasformarsi in una vetrina militare-commerciale che mette sullo stesso piano sostenibilità e traffici di armamenti. La Spezia ha una storia e un’identità che vanno difese, in coerenza con i valori di pace e democrazia".