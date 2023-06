Scoperti 77 evasori totali 102 i lavoratori in ’nero’

Le Fiamme Gialle spezzine hanno celebrato ieri nella caserma Santini il 249° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto, il vescovo, il

sindaco e tutte le più alte autorità civili e militari della Provincia.

Nell’occasione il comando provinciale della Spezia ha fornito il bilancio dell’attività di servizio, del 2022 e nei primi 5 mesi del 2023. Le Fiamme Gialle spezzine hanno eseguito nel periodo 6.971 interventi ispettivi e 395 indagini, per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Pnrr.

Le attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta hanno permesso di accertare frodi per quasi mezzo milione di euro.

Sono stati individuati 77 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al Fisco, e 102 lavoratori in “nero” o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 71. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di poco meno di 300 mila euro, mentre ammonta a quasi 1 milione di euro il valore complessivo dei patrimoni proposti per il sequestro all’autorità giudiziaria, nel corso del medesimo periodo. 102 gli interventi eseguiti in materia di accise, di cui 73 specificatamente mirati al controllo prezzi, a tutela del mercato dei carburanti.

Oltre 500 sono invece i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione di imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza; le specifiche attività hanno portato alla constatazione di circa 30.000 euro di tributi evasi, alla denuncia di 10 soggetti nonché al sequestro di oltre 380.000 prodotti di vario tipo. Nel settore del gioco illegale sono stati effettuati 28 interventi, verbalizzando 56 soggetti. L’attività della Guardia di Finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse nazionali e dell’Unione Europea per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie.

Le frodi complessivamente scoperte dal comando provinciale La Spezia, relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale ammontano ad oltre 1.100.000 euro.

In materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti 74 controlli, tutti selettivamente orientati anche grazie a mirate analisi di rischio sviluppate dalla componente speciale, che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti eo percepiti per circa 590.000 euro, denunciando 59 responsabili. In materia di riciclaggio e auto-riciclaggio sono stati eseguiti 30 interventi, che hanno portato alla denuncia di 21 persone.

Sono state analizzate 180 segnalazioni di operazioni sospette. Nel porto mercantile sono stati eseguiti 62 controlli sulla circolazione della valuta, per movimentazioni transfrontaliere relative a circa 50.000 euro. In materia di reati fallimentari sono stati denunciati 7 soggetti, accertando l’avvenuta distrazione illecita di beni del valore di 9,7 milioni di euro e proponendo il sequestro di patrimoni per circa 8,8 milioni di euro.