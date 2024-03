Scontro sul Luna Park alla Venere Azzurra

Confcommercio Lerici e Federalberghi La Spezia esprimono preoccupazione sulla scelta di ospitare il Luna Park nel parcheggio della Venere Azzurra e sostengono la battaglia portata avanti dal sindaco di Lerici Leonardo Paoletti. Il Luna Park torna infatti in occasione della festa patronale della Madonna di Maralunga e quest’anno la sua presenza coincide con il periodo pasquale. "I giostrai occuperanno l’area per due settimane – ha detto Valentina Castellanotti, presidente di Confcommercio Lerici, titolare dell’Hotel Florida - e ciò aumenterebbe il disagio causato dalla carenza di posteggi. Il parcheggio della Venere Azzurra è il principale spazio a disposizione degli ospiti e dei turisti della zona e la sua indisponibilità durante un periodo cruciale come quello pasquale comporterebbe notevoli difficoltà. Siamo consapevoli che anche la loro categoria debba lavorare ma questo non è il luogo adatto per questo tipo di attività". Sul tema interviene anche Valerio Beghè, presidente di Federalberghi La Spezia e titolare degli Hotel Europa e Doria: "Non siamo contrari al Luna Park a prescindere. Tuttavia, il problema dei parcheggi è cruciale per tutto il settore commerciale e alberghiero. Gli spazi nel nostro Comune sono limitati e quelli esistenti non sono adeguati per ospitare attrattive di questo tipo". "Siamo pienamente solidali con il sindaco Paoletti nella sua battaglia – sottolineano Castellanotti e Beghè - il suo no al Luna Park non è una presa di posizione, ma è motivato da ragioni economiche, con le quali la nostra categoria concorda pienamente. Lerici non ha luoghi adatti a ricevere un’attrattiva di questo tipo e certamente non lo sono né l’area di parcheggio della Venere Azzurra né la Rotonda Vassallo".