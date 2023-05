Scontri tra tifosi, il questore Fredella: "Non c’è distinzione tra vittime e cattivi"

La Spezia, 29 aprile 2023 – Dove non arriva la prevenzione, allora diventa inevitabile la repressione. E’ da inquadrare in quest’ottica, la lunga serie di daspo inflitti dalla questura della Spezia nei confronti dei tifosi che si sono resi protagonisti di incidenti fuori e dentro lo stadio. Gli ultimi sono i 30 i per la partita Spezia-Verona, altrettanti potrebbero arrivare per gli scontri che hanno preceduto Spezia-Lazio. In occasione di quella partita, erano giunte delle critiche alla gestione dell’ordine pubblico. Il contatto tra le tifoserie in pieno centro cittadino poteva essere evitato? Dalle indagini effettuate, si sarebbe trattato di scontri non occasionali ma cercati. I tifosi laziali si sono fatti vedere sul territorio arrivando alcune ore prima del previsto, adducendo come pretesto lo sciopero dei treni. Ma la loro è stata una ’provocazione’ che ha trovato purtroppo terreno fertile nella tifoseria spezzina che si è organizzata per reagire.

“Quando succedono queste cose – ha detto in questore Lilia Fredella – non ci sono mai le vittime da una parte e i cattivi dall’altra, in poche parole non ci sono i buoni. In passato sono avvenute delle aggressioni in città, come quella di cui era rimasta vittima una famiglia di Bergamo in auto, ma non è il caso degli scontri di Spezia-Lazio".

Insomma i laziali si sono fatti ’cercare’ e gli spezzini si sono organizzati per trovarli.

"I tifosi laziali erano una sessantina, tutti ultras, sono arrivati alle 12,30 e non si potevano certo portare allo stadio a quell’ora. Però non sono mai rimasti da soli, ma sempre controllati dalle forze dell’ordine".

Gli scontri sono durati un paio di minuti e non si è fatto male nessuno, solo danni non gravi al canniccio esterno di un ristorante. Certo sono scene brutte da vedere, ma in realtà nell’esito finale tutti ne sono usciti indenni.

Ci sono stati episodi censurabili anche dentro lo stadio con il lancio dei fumogeni in campo da parte di laziali e gli episodi di intolleranza degli spezzini nei confronti della panchina della Lazio, con Sarri e Lazzari che hanno reagito e sono stati multati.

Ma è vero che i daspo agli spezzini sono superiori a quelli delle tifoserie ospiti?

"No – risponde il questore Fredella – i numeri parlano chiaro, sono in egual misura tra i tifosi locali e gli ospiti".