"Scontri a volte duri Un avversario ’vero’"

Stimato anche da chi aveva visioni diverse dalle sue per la linearità del pensiero e il rispetto dimostrato nelle interlocuzioni roventi. Anche questo è un merito che va riconosciuto a Giorgio Bucchioni. Lo testimonia Marco Grondacci, le mente giuridica dell’ambientalismo spezzino e ben oltre i confini della città. "Con il presidente Bucchioni ho avuto spesso scontri pubblici molto duri fin da quando svolsi il ruolo di assessore all’ambiente, gli rimproveravo in particolare di vedere il porto spezzino solo dal punto di vista degli operatori e non anche della città".

E lui come la prendeva?

"Si sforzava di capire, all’interno di una visione strutturata, con la sua grande dote".

Quale?

"La schiettezza. Un uomo franco Bucchioni, capace di palesare con chiarezza le sue opinioni, senza cercare di nascondersi dietro gli slogan da facile consenso che caratterizzano la gran parte della classe politica spezzina".

Un avversario leale...

"Un avversario vero senza se e senza ma. In questo eravamo più simili di quanto potesse apparire a molti leggendo dei nostri scontri sul ruolo del porto spezzino".

Un ricordo che si impone?

"La sua disponibilità, quando ero assessore, a sviluppare uno studio congiunto col Comune sull’impatto ambientale del porto. Poi io mi dimisi e quel proposito non è più stato coltivato".

Corrado Ricci