Sconfitta ingiusta per la Fezzanese

Finisce dopo tre risultati utili il momento positivo per la Fezzanese che subisce un’ingiusta sconfitta per 1-0 a Seravezza (il Luperi di Sarzana è ancora indisponibile) con l’Orvietana nella 16ª giornata del girone E di serie D. Il risultato lascia aperte molte recriminazioni per i fezzanoti ai quali è stato negato un calcio di rigore che avrebbe consentito di pareggiare contro un undici ospite più incisivo nel primo tempo nel quale si portava in vantaggio grazie ad un penalty inizialmente parato da Pucci. Alla compagine del presidente Arnaldo Stradini non basta una generosa prova nella ripresa nella quale pur esercitando una costante proiezione offensiva non è riuscita a pungere l’attenta difesa umbra. La partita risulta brutta e i ragazzi di Alberto Ruvo hanno palesato molti problemi a centrocampo e nella costruzione del gioco: mancavano due colonne di quel settore come Cantatore e Nicolini infortunati, assenze che hanno costretto il mister a schierare a metà campo il difensore D’Alessandro. Mancanze che si uniscono a quella ormai consueta dell’ex professionista Cesarini che non ha ancora recuperato da un brutto infortunio. Assente anche il neoacquisto Antezza.

Paolo Gaeta