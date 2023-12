Scioperi, disagi in vista in sanità e trasporti. Niente bus per 4 ore

Disagi in vista per la cittadinanza in occasione dello sciopero generale in programma domani che colpirà alcuni settori. In ambito sanitario l’astensione dal lavoro riguarda il personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria del Servizio sanitario nazionale (e strutture in convenzione) e i medici specializzandi. L’Asl, spiega in una nota, "assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze". Niente bus di linea (nella foto d’archivio) invece dalle 9 alle 13 per lo sciopero proclamato a livello nazionale dal sindacato Cobas: a Spezia e provincia incrocerà le braccia il personale di linea, delle officine e degli uffici di Atc, alla fine dell’astensione potrebbero verificarsi ritardi "in quanto il personale si presenterà in servizio nei vari depositi" spiega Atc Esercizio. Il precedente sciopero nazionale ha avuto un’adesione del 51,89%.