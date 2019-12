La Spezia, 28 dicembre 2019 - Ieri sera una scia luminosa è comparsa nel cielo ligure. Angelo Maggioni ufologo e fondatore di Aria (Associazione ricerca italiana aliena) racconta che, mentre preparava l'attrezzatura per riprendere il passaggio dei satelliti Starlink che in queste sere hanno 'dipinto' il cielo con tanti 'puntini luminosi' - tutti allineati -, come sono stati descritti sui social dalle persone che li hanno ammirati, ribattezzati poi "Slitta di Babbo Natale" dal sito dell'Isaa (Italian Space and Astronautics Association), alle 17,42 ha notato "un oggetto luminoso sulla mia sinistra avanzare velocissimo verso destra".

Maggioni ha immediatamente azionato la sua Canon reflex 77D dalla quale ha visto "due punti luminosi viaggiare velocissimi". "Ho compreso subito -racconta l'ufologo - che non si trattava dello Starlink in quanto direzione e punto di visibilità non erano compatibili, senza contare che i satelliti sarebbero comparsi esattamente alle 18,12 come poi è avvenuto. Da un confronto con i nostri collaboratori esterni è stato confermato che si trattava di un bolide visibile in tutto il Nord Italia". Il bolide è un oggetto di qualche centimetro che attraversa il cielo a velocità molto elevata e la ionizza, in pratica la riscalda. La scia che si vede è l’aria che brucia.

"Posso dunque affermare con sicurezza - continua Maggioni - che non si trattava di Ufo ma di un evento naturale, bolide, spazzatura, detrito terrestre o meteora. Ma in questo caso non ho notato scie". " Alle 18,12 - conclude Maggioni - puntualissimi si sono osservati i passaggi dei satelliti"