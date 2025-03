Schönberg spiegato dal maestro Bruno

Continua con la conferenza del maestro Giuseppe Bruno, direttore del conservatorio ’Puccini’ della Spezia, che organizza il festival ’Tra Schönberg e Dallapiccola’: nuovo appuntamento venerdì 14 alle 18 nell’auditorium Fiorentini nella sede dell’istituto in via XX Settembre. ’Alla ricerca di nuove architetture, il pianoforte di Schönberg dal 1909 al 1923’ è dedicata alla produzione pianistica del compositore austriaco, non cospicua e non di facile ascolto, ma di grande fascino. Ispirata alla lezione di Brahms fino agli anni ‘30, viene illustrata dal maestro Bruno, dalla doppia prospettiva di pianista e divulgatore. Nella conversazione saranno esaminati i brani della rivoluzione linguistica espressionista a partire dai Tre pezzi op.11 del 1909, fino al Valzer op.23 (1923) che costituisce il primo esempio compiuto di opera costruita con la tecnica dodecafonica. Il relatore mirerà a far comprendere la centralità di Schönberg nella storia culturale del ‘900.