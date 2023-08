Schianto tra due moto sulla Napoleonica, feriti lievi ma disagi per gli automobilisti

Schianto tra due moto ieri mattina sulla strada provinciale Napoleonica all’altezza di Cadimare, sotto la località ’Costa’. Lì per lì i primi osservatori hanno temuto il peggio, anche per effetto del volo compiuto da uno dei due mezzi, andato schiantarsi contro un auto in sosta. Fortunatamente ferite lievi per i due centauri ma pesanti disagi per chi percorreva l’arteria, stretta e insidiosa. Dal fronte degli automobilisti in coda, appelli all’approntamento di apparecchi elettronici per i rilievi della velocità (con indotta dissuasione a premere sull’acceleratore) ma anche per comunicare eventualità criticità così da valutare l’opportunità di cambi di programma. Ciò in attesa di soluzioni più drastiche per la messa in sicurezza della strada purtroppo teatro di incidenti mortali.