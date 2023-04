Schianto tra due moto Arriva elicottero

Un altro incidente sul Bracco meta, soprattuttto con la bella stagione, dei transiti di motociclette. Anche questa volta ad essere coinvolti sono stati due centauri; erano in sella a potenti mezzi a due ruote. Sono ancora ignote le cause dell’incidente che – sulla base delle prime testimonianze, in virtù dell’area e della distanza dai presidi sanitari – hanno indotto la centrale operativa del 118 della Spezia, di concerto con quella di Lavagna, a mobilitare l’elicottero drago dei vigili del fuoco. Nel corso del tempo, e del ricovero del paziente all’ospedale San Martino di Genova, sono emerse notizie tranquillizzanti sulle sue condizioni: è ferito in maniera importante ma non è in pericolo di vita. Lo stesso è stato detto per l’altro giovane motociclista coinvolto nel sinistro. In suo soccorso è andata un’ambulanza della Pubblica assistenza di Deiva Marina che ha provveduto al trasferimento dell’ospedale di Lavagna. Ieri i Vigili del fuoco della Spezia sono stati impegnati anche nel recupero di un’auto finita fuori strada nei pressi della centrale Enel: due gli occupanti. Per loro tanta paura ma ferite lievi.