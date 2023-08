Schianto mortale sotto la lente Indagata per omicidio stradale

L’atto è dovuto. Le prospettive che apre sono quelle di un’inchiesta con tutte le garanzie difensive. Il pubblico ministero di turno Claudia Merlino ha iscritto nel registro degli indagati il nome della donna che, martedì pomeriggio, era alla guida del furgoncino Fiorino al momento dello schianto – all’interno della galleria di Marinasco – con la moto Kawasaki condotta da Giordano Rapanà, camionista, ex vigile del fuoco e ristoratore. Lui ha perso la vita, a 55 anni. Lei, commerciante ambulante, ha riportato ferite leggere ma è sotto choc. L’avvocato Massimo Lombardi, appena nominato dai familiari, aspetta che si riprenda per impostare la difesa. L’accusa da contrastare è quella di omicidio stradale. E’ stata formalizzata ieri dal pm Merlino alla luce del primo report della Polizia municipale che ha effettuato i rilievi e dell’atto irripetibile messo a calendario: l’autopsia sulla salma del conducente del mezzo a due ruote. L’accertamento medico legale è fissato per domani, nella camera mortuaria del Sant’Andrea. Ad eseguirlo, su mandato della procura, sarà la dottoressa Susanna Gamba.

Una cosa è intanto certa: la donna indagata è risultata negativa all’alcoltest. C’è poi un’ipotesi da riscontrare all’esito dei primi rilievi nel tunnel: lo sbandamento del furgoncino, che procedeva in direzione di Riccò del Golfo, fino ad entrare nella corsia opposta dalla quale giungeva la moto. Per Rapanà non c’è stato nulla da fare: devastanti le ferite riportate nell’impatto sull’asfalto, dopo il volo indotto dallo schianto. Lo piangono tre figli e la moglie, i familiari più stretti fra cui la cugina senatrice Raffaella Paita. Sgomento tra i colleghi attuali e passati: i dipendenti della ditta di trasporti Triacca, i vigili del fuoco della Caserma spezzina nella quale Giordano aveva prestato servizio fino a 10 anni fa, per poi lanciarsi nella ristorazione, con l’apertura. per qualche tempo, di un locale in Lunigiana.