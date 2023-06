Scheletrone di San Venerio Ci sono altri due ricorsi al Tar

Dieci anni di battaglie nei tribunali di mezza Italia non sono bastati: sullo ‘scheletrone’ di via San Venerio si torna al Tar: non uno, ma ben due, i ricorsi incrociati con cui dovrà fare i conti il Comune della Spezia, presentati non solo dalla San Venerio Immobiliare, ma anche da uno dei proprietari delle abitazioni confinanti che oltre due lustri fa avevano avviato la guerra legale con i primi ricorsi alla giustizia amministrativa.

La società immobiliare ha presentato ricorso contro l’ordinanza con cui Palazzo civico nel marzo scorso, recependo la sentenza del Consiglio di stato – che aveva di fatto confermato la sentenza del Tar favorevole alla società immobiliare contro l’ordinanza di demolizione vergata dagli stessi uffici nel gennaio 2018 –, aveva ingiunto alla San Venerio il pagamento di una sanzione di 1.320.000 euro, sulla base di una norma del Testo unico sull’edilizia che permette la possibilità di ‘sanare’ l’attività edilizia eseguita sulla base di un permesso di costruire prima rilasciato e poi annullato dalla pubblica amministrazione, ovvero la cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso edilizio. Una somma monstre individuata attraverso una perizia dell’Agenzia delle Entrate, che la società immobiliare avrebbe dovuto pagare non solo per sanare quanto realizzato fino ad allora, ma anche per garantirsi la possibilità di chiedere successivamente al Comune il rilascio di un nuovo permesso di costruzione, finalizzato a terminare l’intervento edilizio.

Al Tar, tuttavia, si è nuovamente rivolto anche uno dei proprietari delle abitazioni confinanti che, oltre dieci anni fa, si erano opposti a suon di carte bollate alla costruzione del nuovo complesso residenziale. Il residente questa volta si è rivolto al Tar per chiedere l’annullamento non solo dell’ordinanza di ingiunzione già entrata nel mirino della società immobiliare, ma anche quella vergata nello stesso periodo dagli uffici comunale in cui si intima alla San Venerio la demolizione della sola parte di fabbricato "a minor distanza di dieci metri dai fabbricati limitrofi". Nel ricorso, viene infatti chiesta la demolizione totale dell’edificio. Nei giorni scorsi, la giunta comunale guidata da Pierluigi Peracchini ha deliberato la costituzione in giudizio per entrambi i ricorsi al fine di sostenere le proprie ragioni, affidando la tutela legale all’avvocatura civica guidata dall’avvocato Stefano Carrabba.

mat.mar.