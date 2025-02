Scene barocche agli Impavidi. Arriva l’ensemble ’Le Consort’

Una fresca ventata sulle ali della musica barocca. Sarà l’ensemble francese Le Consort, formato da quattro giovanissimi capaci di abbracciare questo genere, scoprire ed eseguire inediti e raccontarlo alla propria generazione il protagonista del terzo appuntamento della 12esima edizione di ’Concerti a teatro’. La direttrice artistica Miren Etxaniz e i suoi ospiti continuano così a mettere il mondo della musica classica a portata di spettatore, appuntamento dopo appuntamento.

Il sipario dell’Impavidi di Sarzana si aprirà per dare il la a Théotime Langlois de Swart (violino), Sophie de Bardonnèche (violino), Hanna Salzenstein (violoncello) e Justin Taylor (clavicembalo) martedì 4 febbraio alle 20.45. La formazione, nata a Parigi nel 2015, è ormai un’affermata realtà a livello internazionale: capacità e modernità di esecuzione, vivacità, i tanti riscontri con una lunga serie di concorsi vinti, le collaborazioni, le incisioni e la diffusione del della trio-sonata. Un genere scomparso con l’avvento del classicismo, ha lasciato un’eredità importante nello sviluppo sia della musica per quartetto d’archi sia per trio con pianoforte. Caratteristiche che li hanno resi gli alfieri perfetti della musica barocca nella loro generazione e non solo. Questo stile si è declinato in modo diverso nei vari paesi e nelle opere dei compositori che li rappresentano, senza un’estetica unificante e con le spiccate differenze di sensibilità, accentuate anche da vari tipi di committenza, prevalentemente ecclesiastica o di corte. Una multiformità che renderà ancora più gustoso il parallelo fra compositori della serata, dedicata ad un "Il viaggio nell’Europa barocca", itinerario che partirà dall’Italia, con le raffinate Trio sonate di Antonio Vivaldi e Arcangelo Corelli; approderà poi in Francia, con un deciso cambio di scenario grazie alle atmosfere eleganti di Jean-Philippe Rameau e Jean-François Dandrieu e proseguirà in Inghilterra con le malinconiche composizioni di Henry Purcell e di una misteriosa compositrice del Settecento, Mrs. Philarmonica, per culminare poi con l’intensità di Johann Sebastian Bach per ritornare ancora ad Antonio Vivaldi, con le variazioni sul famoso tema della Follia.

La stagione dei ’Concerti a Teatro’ proseguirà fino ad aprile al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi di Sarzana. Fino al 4 febbraio è possibile acquistare l’abbonamento alla Stagione 2025 al Teatro degli Impavidi di Sarzana. I biglietti per i singoli concerti sono in vendita in entrambi i teatri e online su www.vivaticket.it.

C.T.