Scena muta per il traffico di droga col morto

Scena muta ieri, davanti al gip Fabrizio Garofalo, degli indagati per la vicenda del corriere della droga morto per l’esplosione di un ovulo di cocaina nell’intestino e il cui corpo venne poi squartato e abbandonato nel bosco di Carpena di Marinasco dove fu scoperto da un escursionista il 17 febbraio dello scorso anno. Ad avvalersi della facoltà di non rispondere sono stati le quattro persone finite in carcere all’esito dell’indagine di Polizia e Carabinieri che, coordinati dal pm Maria Pia Simonetti, hanno stroncato un traffico internazionale di cocaina dalla Colombia e lo spaccio derivato alla Spezia e nel territorio limitrofo: Medina Zambrano, 30 anni, accusato di concorso con Paulino Mota - latitante - nel traffico internazionale di cocaina che è costato la vita al corriere; Matos Herasme e Betances Medina – dominicani, di 50 e 29 anni – accusati di aver importato dalla Svizzera cinque chili di cocaina e Moran Minota (colombiano), 33 anni accusato di aver venduto a Zambrano mezzo chilo di neve. In campo, rispettivamente, gli avvocati Mauro Boni, Francesco Vetere, Davide Garbini e Andrea Tavernelli. Proseguono le ricerche di Mota, accusato anche di vilipendio e occultamento di cadavere.