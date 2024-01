Scatta il sequestro per altri due alloggi nel quartiere Umberino

La polizia locale della Spezia ha eseguito nuovi sequestri di alloggi occupati abusivamente su disposizione del procuratore Antonio Patrono. Gli agenti della sezione di polizia giudiziaria e sicurezza urbana, diretti dal comandante Francesco Bertoneri, hanno posto i sigilli (nella foto) nei due alloggi nel quartiere Umbertino, in via Gramsci e via Venezia a poca distanza uno dall’altro. In via Venezia l’immobile è stato consegnato dagli ex occupanti che hanno fornito le chiavi di accesso, mentre in via Gramsci l’appartamento era stato abbandonato dagli occupanti abusivi, già informati sull’mminente sequestro: in questo caso gli occupanti, un nucleo famigliare romeno, stando alle testimonianze acquisite, sembra che abbiano fatto rientro nel proprio stato abbandonando l’Italia.