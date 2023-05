Scatola nera ai raggi x Cambio di equipaggio

Strette di mano,abbracci, sorrisi e auguri hanno accompagnato i migranti durante lo sbarco dalla Geo Barents che alla Spezia ha ultimato l’ennesima missione di solidarietà, nella prospettiva di rimettersi in rotta per iniziarne un’altra. Prima dovranno essere completate cinque operazioni: sanificazione interna, bunkeraggio, forniture per la cambusa, acquisizione da parte della Capitaneria di Porto dei dati della ’scatola nera’ col report sulla navigazione effettuata e i contatti stabiliti durante essa e, per ultimo, il cambio di parte dell’equipaggio comandante. Questo ieri ha dovuto sottoporsi al rituale dell’interrogatorio previsto dal decreto Piantedosi che, fra le varie prospettive per "regolare i flussi migratori", prevede anche le indagini finalizzate all’individuazione di scafisti da perseguire per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Era già accaduto in relazione al primo arrivo della Geo Barents alla Spezia a fine gennaio: all’epoca era stato aperto, da parte della Procura, un fascicolo contro ignoti. Nessuna iscrizione è maturata in progress. Ora il nuovo adempimento obbligato e logorante, parallelo all’altro, esplicitamente avversato ma ingoiato: il recupero, da parte della Guardia costiera, dei dati della scatola nera. In tutto nel quadro di un approccio di fondo, contro il decreto Piantedosi. "In conformità con il diritto internazionale, è fondamentale che tutti i sopravvissuti sbarchino al più presto in un luogo sicuro. Il governo responsabile deve compiere ogni sforzo possibile per ridurre la permanenza dei sopravvissuti sulla nave che li assiste, in linea con le linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare. La decisione di assegnarci anche questa volta La Spezia, un porto lontano, non ha tenuto conto del benessere dei sopravvissuti appena soccorsi, costretti a quattro giorni di navigazione" così Medici senza Frontiere.

C.R.