Scarsa manutenzione dei cimiteri. Il Comune mette nel mirino la Maris: "Rispetti il contratto d’appalto"

Le proteste dei cittadini vanno avanti da mesi, così come i richiami da parte del Comune nei confronti di chi gestisce il servizio. Nulla però è cambiato: anzi, anche in occasione del periodo della commemorazione dei defunti, i cittadini si sono trovati a dover fare i conti con cimiteri dalle condizioni manutentive carenti. Una situazione che ha generato ulteriore malcontento e che è sfociata nella dura presa di posizione dell’amministrazione comunale nei confronti della coop Maris, alla quale sono stati appaltati i servizi cimiteriali e a cui compete la manutenzione ordinaria dei camposanti. "Da mesi sollecitiamo la ditta appaltatrice al rispetto del contratto d’appalto e alla corretta esecuzione della manutenzione ordinaria, ma le rassicurazioni sono sempre state disattese: l’amministrazione non ha più intenzione di tollelare il mancato rispetto del contratto e delle promesse" annuncia senza mezzi termini il vicesindaco e assessore al patrimonio comunale, Paolo Adorni, che sottolinea come la situazione vada ormai avanti da troppo tempo e che siano sempre più i cittadini che, dopo essersi recati al cimitero per mettere i fiori ai propri cari defunti, si recano anche in municipio per esternare tutto il proprio malcontento circa la situazione in cui versano le strutture.

"In questi mesi abbiamo avuto risposte parziali e deludenti. Il Comune si è fatto carico di un investimento di 300mila euro per la manutenzione straordinaria, ed è spiacevole che a fronte degli sforzi fatti dall’amministrazione, la manutenzione ordinaria continui a essere lacunosa: comprendo i cittadini che vengono in municipio a protestare. Speravamo che con l’approssimarsi della commemorazione dei defunti la ditta si facesse carico di un investimento per migliorare la situazione, ma nulla è stato fatto". Nei mesi scorsi, il Comune era intervenuto con 200mila euro sul cimitero di Ceparana, e circa 100mila euro su quello di Bolano, per garantire il rifacimento delle coperture delle strutture, la pitturazione e la recinzione delle aree. I problemi attualmente sarebbero molteplici. "Manca il ghiaino nei vialetti, i campi di inumazione non sono sistemati, è accaduto che in occasione del taglio dell’erba siano state danneggiate alcune tombe, e persino gli scarichi dei lavandini risultano tappati. Richiameremo ancora una volta la ditta al rispetto dei termini contrattuali, non siamo disposti a tollerare ancora questa situazione e contiamo che appena termina di piovere la manutenzione venga rispristinata per restituire decoro ai due cimiteri" afferma il vicesindaco del Comune di Bolano.

Matteo Marcello