Scarpe di lusso sequestrate in porto

Avevano escogitato un sistema per eludere i diritti doganali delle costose scarpe in arrivo in Italia dalla Cina. L’evasione calcolata in 9 milioni di euro tra diritti doganali e Iva è stata scoperta dall’Agenzia delle Dogane di Spezia e dalla Guardia di Finanza portando al sequestro di un importante quantitativo di sneakers prodotte in Cina per conto di due noti brand della moda di fama internazionale e sdoganate intalia nel porto spezzino. Un giro iniziato nel 2019 che grazie all’operazione congiunta è stato ricostruire attraverso un minuzioso percorso a ritroso. L’operazione denominata “Sottocosto“ ha portato complessivamente all’accertamento di diritti di confine, comprensivi di interessi, per un totale dovuto di circa 9,3 milioni di euro, di cui 2,3 risultano, ad oggi, già riscossi. Si tratta di due società del nord Italia che dichiaravano in Dogana, all’atto dell’importazione, un valore della merce decisamente più basso e pari al valore indicato nelle fatture di vendita emesse dal produttore cinese verso l’importatore proprio per abbattere i diritti doganali e l’Iva. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e i finanzieri spezzini coordinati dal colonnello Massimiliano Re hanno riscontrato attraverso l’approfondimento di tutta la documentazione collegata al carico l’esistenza del meccanismo elusivo che, con riferimento alla prima spedizione controllata, aveva comportato l’evasione del pagamento dei diritti di confine per un importo di 7.500 euro. La ricostruzione di tutte le importazioni effettuate ha consentito di appurare che il modus operandi era stato adottato in oltre 280 operazioni doganali, dal 2019 in poi, con una quantificazione dei diritti evasi.

Massimo Merluzzi