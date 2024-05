Scarichi abusivi e degrado. Blitz della Capitaneria

Fra chi ammassava rifiuti dove capitava e chi lavorava senza le necessarie autorizzazioni, per tutti i nodi sono venuti al pettine quando alla porta delle rispettive attività hanno bussato i militari del Compartimento Marittimo della Spezia, impegnato in un servizio a largo raggio sulla tutela dell’ambiente marino e costiero. L’operazione, svoltasi nell’arco di circa 4 mesi, ha visto operare su tutta la costa (da Deiva alla foce del Parmignola), il personale del nucleo operativo ambientale della Capitaneria di Porto spezzina, con gli uffici locali Marittimi di Levanto, Portovenere, Lerici e Foce della Magra. Sono state condotte una serie di indagini che hanno portato alla denuncia a piede libero, di cinque persone, responsabili a vario titolo, di reati previsti e puniti dal testo unico ambientale, che vanno dal deposito incontrollato di rifiuti ad irregolarità relative agli scarichi, in qualche caso, risultati anche privi delle necessarie autorizzazioni. Nel dettaglio, due sono titolari di società operanti nel settore della cantieristica navale di Spezia, un autolavaggio e un impianto di itticoltura operanti nel Golfo.

Nei guai anche il proprietario di un terreno ad Ameglia, sul quale era stato realizzato un deposito incontrollato di rifiuti provenienti da demolizioni edili e di alcuni natanti. Per tutti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica. In quattro casi, la precarietà delle condizioni delle attività, ha reso necessaria l’imposizione di prescrizioni per risolvere e mettere fine alle criticità riscontrate e far cessare gli inquinamenti. Le attività di controllo e vigilanza in campo ambientale da parte della capitaneria continueranno senza sosta a tutela dell’ambiente marino. Maggiore impulso sarà dato in vista dell’approssimarsi della stagione estiva.