Sbloccate le liste di attesa

Rendere effettivo il diritto a poter accedere in tempi adeguati alle prestazioni sanitarie, anche attraverso un’adeguata informazione ai cittadini, e attivare tutti i percorsi opportuni per rendere praticabili le procedure dei percorsi di tutela, in caso di ritardi. È la risoluzione approvata dal Consiglio regionale su istanza della Lista Sansa. L’ordine del giorno impegna la giunta Toti a rendere effettivo il diritto dei cittadini di effettuare comunque gli esami, quando non sia possibile prenotarli o non siano rispettati i tempi massimi di attesa, in regime di intramoenia o presso strutture private al solo costo del ticket. "Da oggi – rimarca il consigliere d’opposizione Roberto Centi – i liguri non potranno più sentirsi rispondere che le liste sono bloccate".