Sbarchi completati La maggior parte dei 336 migranti già ricollocata

Ieri attorno alle 14 sono stati ultimati gli sbarchi sul lato est del molo Garibaldi tutti i 336 migranti soccorsi dalla Geo Barents; i passaggi successivi in porto sono stati i controlli sanitari e la fotosegnalazioni a cura della Polizia di Stato nel presidio gestito all’interno dello scalo marittimo. Ciò mentre già 140 migrati - dopo la prima accoglienza allo Speziaexpò, erano stati avviati alle destinazione stabilite dal Ministero dell’Interno in varie location ubicate "in aree limitrofe" del Nord Italia, come riferito dal prefetto Maria Luisa Inversini che non ha inteso punteo, tra tutela della privacy e sicurezza.

Alle 18 di ieri sera diceva nell’infopoint di aggiornamento: "Speriamo di riuscire a far partire un ulteriore gruppo per Milano entro questa sera di modo che qui questa notte possano restare alla Spezia 70-80 persone. Domani per mezzogiorno pensiamo di aver concluso tutte le operazioni. Alla Spezia restano 9 minori non accompagnati". Sono ragazzi tutti di origine eritrea, dai 15 ai 17 anni. A farsi carico di loro è la Caritas diocesana nell’ambito della rete di assistenza che, in relazione ai minori non accompagnati prevede la competenza istituzionale in capo ai servizi sociali del Comune. Ciò mentre ci sono diverse richieste di affidamento giunte agli uffici comunali da parte di famiglie spezzine.

Speziaexpò consoliderà la funzione di location di prima accoglienza? Di certo la Marina Militare fa sapere che non ha struttura fruibili. Il prefetto, intanto, mette le mani avanti: "Non è detto che altri navi debbano arrivare alla Spezia. Il presidente della Regione, ad esempio, ha detto ieri che, in caso di necessità, sono pronti anche i porti di Genova e Liguria".

