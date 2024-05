Sarzana Snoopy Team campione regionale

La squadra del Tc Sarzana Snoopy team ha conquistato il titolo regionale di doppio del circuito Tpra ottenendo così il passaggio alla finale nazionale che si terrà a Genova alla metà di giugno. Se la classe maschile è salita sul gradino più alto del podio il Sarzana Suzanne Team femminile lo ha soltanto sfiorato perdendo lo spareggio nella finale contro le genovesi del Park. E’ stata comunque una bella esperienza per i circoli spezzini che hanno partecipato alla finale regionale che si è disputata sui campi del circolo "Hanbury Tennis & Padel Club" di Alassio. Il Tc Sarzana Snoopyteam ha trionfato nel maschile grazie alle prove di Marco Bertoni, Paolo Capurro, Alberto Debiaggi, Tommaso Iapoce, Jacopo Mazzella, Manuel Pasquelli, Fabio Plicanti, Gabriele Tulliani e Pier Aldo Canessa .

Seconda posizione invece per il team femminile fermato nel doppio di spareggio in finale. In campo Sarah Bratcher, Simonetta Gallerini, Alessandra Pietrelli, Riccarda Tavoni e Roberta Ribolla. Nelle altre categorie da segnalare la semifinale nel misto Oro della formazione Sarzana Tennis & Friends capitanata da Jacopo Mazzella e composta da Laura Garbini, Alessandra Pietrelli, Marta Spalatra e Fabio Plicanti.