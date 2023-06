Inizia oggi a Sarzana l’ottava edizione del Festival "Incanto" con direzione artistica di Alessandra Montali. La rassegna (4 appuntamenti) si apre alle 20.30 alla chiesa di San Francesco con il concerto dell’orchestra Trillargento diretta dal maestro Matteo Guerrieri. Si prosegue giovedì 22 alle 21 in sala consigliare del Comune con la Frau Opera in Italy. Terzo appuntamento domenica 23 luglio 21 con l’ensamble vocale Vox Continua e il concerto dal titolo "Amor, per qual cagion". Chiusura al Museo Diocesano di piazza Firmafede che collabora alla realizzazione dell’iniziativa domenica 15 ottobre alle 17 col coro femminile Singfrauen Winterthur. Ingresso libero