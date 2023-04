Sara Bonfanti racconta i suoi 7 mesi di cammino negli incontri con il Cai

Sara Bonfanti ed il Sentiero Italia (Sica): sette mesi di cammino, quasi 8mila chilometri percorsi. La camminatrice lombarda sarà ospite del Club Alpino Italiano Spezia in occasione della manifestazione ’Spezia Outdoor 2023’: venerdì 21 aprile alle 21 alla ex biblioteca Beghi, in una serata aperta ai soci del Cai La Spezia e a tutta la cittadinanza e sabato 22 aprile dalle 17,30 in Piazza Europa (ingresso libero). Sara Bonfanti racconterà la bellezza di un cammino che abbraccia tutto il nostro paese "Ho vissuto sette mesi con solo uno zaino che per me è stata casa : avevo tutto e non mi è mancato nulla". Sette mesi di cammino, più di 7mila chilometri percorsi da Muggia (in Friuli Venezia Giulia) a Santa Teresa Gallura, in Sardegna.