Saper parlare in pubblico. I diplomati al corso di Confcommercio

Parlare in pubblico è un’arte e come tale può essere imparata. E’ quello che hanno fatto i nuovi diplomati del corso “public speaking” in Confcommercio La Spezia. Andrea Frau, Nadia Anselmo, Caterina Beato, Stella Merlini e Alessandro Pomo hanno intrapreso un corso che li ha portati con successo a migliorare le loro capacità di parlare in pubblico con gli insegnamenti di Marina Ferrari, coach e appartenente alla community ‘The Guild of Energist’, una società di formazione, fondata in Inghilterra nel 1998. E’ possibile contattare la referente del corso Silvia D’Elia (nella foto con i partecipanti), per avere informazioni sulla prossima sessione, al numero 0187 5985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it