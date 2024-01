Sanzioni e guerra. Libro di Giumelli al SunSpace

Il SunSpace sarà il fulcro di un evento con sapore sovranazionale, ospitando sabato la presentazione del libro ‘Le Sanzioni Internazionali’, edito dal Mulino e redatto dal pontremolese Francesco Giumelli. L’evento, programmato alle 17, vedrà la partecipazione diretta dell’autore e sarà moderato dal professor Edoardo Bressanelli, esperto delle relazioni internazionali alla Scuola Sant’Anna di Pisa. L’opera di Giumelli, risultato di una ricerca accademica approfondita, esplora il complesso mondo delle sanzioni internazionali, fornendo un contributo di rilevanza per studiosi, professionisti del diritto e appassionati di geopolitica. Il libro offre una prospettiva illuminante sul contesto attuale delle sanzioni internazionali, con accenni alla guerra in corso in Ucraina.

Questo contesto sarà al centro della discussione durante l’evento, promettendo un’occasione per esplorare le tematiche trattate, anche grazie alla partecipazione diretta di Giumelli, professore associato di Relazioni internazionali all’Università di Groningen, è anche il Direttore del tema di ricerca Sviluppo, sicurezza e giustizia alla Rudolf Agricola School for sustainable Development, oltreché un esperto della Global Initiative against Transnational organized crime. L’evento rappresenta la presentazione del suo terzo libro dopo ‘Coercing, constraining and signalling. explaining Un and Eu Sanctions after the end of the Cold War’ pubblicato nel 2011 e ‘The Success of Sanctions: lessons learned from the Eu experience’ uscito nel 2013 con Routledge. Per ulteriori informazioni e conferme di partecipazione, si prega di contattare [email protected].

m. magi