SANTO STEFANO MAGRA

I delitti di William Vizzardelli, definito il primo serial killer adolescente della storia, che hanno sconvolto la città di Sarzana tra il 1937 e il 1939 sono stati recentemente riletti in una chiave professionale dalla psicologa-psicoterapeuta sarzanese Vanessa Isoppo specializzata in scienze criminologo forensi. Il suo libro dedicato proprio al caso Vizzardelli verrà presentato martedì 20 giugno, alle 18.30 al salone parrocchiale nel borgo di Santo Stefano. L’iniziativa rientra nella rassegna "Non ci resta che leggere" organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune in collaborazione con la biblioteca civica "Arzelà". La presentazione del libro è curata da Nicola Caprioni.