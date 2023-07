Santo Stefano canta alla luna ’Napoli milionaria’ in piazza con gli attori di Pullecenella

La lunga estate di eventi a Santo Stefano Magra inizia sabato e offrirà tantissimi momenti di festa e partecipazione fino alla terza domenica di ottobre con la tradizionale Fiera di San Felice. Domani sera alle 21.15 in piazza della Pace, nel centro storico del borgo, sarà ancora una volta il teatro a inaugurare il calendario di iniziative. Si parte con la commedia in tre atti di Eduardo De Filippo dal titolo ’Napoli Milionaria’ interpretata dagli attori della compagnia Pullecenella & C. In scena Carolina Cardetti, Ilario Andreoli, Antonio Della Valle, Marinella Petrone, Diana D’Orsi, Ernesta Manselli, Steven Sotera, Salvatore Conte, Luigi Aversa, Aniello Cioffi, Paolo Lo Giudice, Italia Caruso, Irene Angeletti, Matteo Aversa. In collaborazione con Gabriele Aversa, Luigi Aversa Jr, Mirco Fornari, Veronica Forzoni. Direttore di scena Matteo Aversa, direttore tecnico Carmine Esposito, regia Ernesta Manselli. Lo spettacolo è a ingresso libero. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Sisti ancora una volta ha puntato sulla cultura riproponendo ad agosto, dal 24 al 27, l’ormai collaudata formula di ’Percorsi’ invitando sul palco di piazza della Pace ospiti prestigiosi: da Piergiorgio Odifreddi, Riccardo Iacona, Amalia Ercoli Finzi e Elvina Finzi, Matteo Caccia e Andrea Purgatori (nella foto) preceduti il 20 e 22 luglio alla ceramica Vaccari da Massimo Recalcati e Marco Paolini. Scorrendo il calendario lunedì 10 luglio si parte con gli omaggi ai grandissimi della musica italiana iniziando con la serata dedicata a Lucio Dalla mentre domenica 16 sempre alle 21.30 sarà la volta di Lucio Battisti. Grande attesa per la sfilata medievale prevista da venerdì 28 a domenica 30 luglio preceduta dalla cena medievale di giovedì 27 in piazza XXV Aprile.