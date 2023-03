Sanlorenzo si allarga In Sea Energy al 49%

Sanlorenzo si amplia: perfezionato in questi giorni l’ingresso nel capitale sociale di Sea Energy, società attiva nel settore della progettazione, produzione e installazione di impiantistica elettrica ed elettronica navale. Sanlorenzo ha acquistato il 49% del capitale sociale, per un controvalore di quasi 2,7 milioni di euro. Un’acquisizione che potrà favorire lo sviluppo di tecnologie sostenibili nel settore dello yachting, e che per il colosso di Ameglia "ha una rilevanza strategica", con Sanlorenzo che "prosegue nel percorso di verticalizzazione dei propri fornitori strategici. Inoltre, la competenza e l’esperienza maturate da Sea Energy consentiranno di mettere a disposizione di Sanlorenzo un patrimonio di know-how di eccellenza e fortemente specialistico, orientato allo sviluppo dei progetti attenti alla sostenibilità di Sanlorenzo". Sull’acquisizione appena portata a termine, Massimo Perotti, presidente e ceo di Sanlorenzo, definisce "Sea Energy, un partner strategico della nostra catena di fornitura, che ci permette così di realizzare un ulteriore passo nel rafforzamento della supply chain. Sea Energy rappresenta un’eccellenza del territorio, avendo costruito il suo successo nell’innovazione tecnologica. Negli ultimi anni, ha inoltre sviluppato una significativa esperienza nel campo della propulsione elettrica ed ibrida". Per il ceo di San Lorenzo, il know how acquisito dalla Sea Energy "rende questa operazione coerente con la nostra visione ‘Road to 2030’ per lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili in grado di rivoluzionare lo yachting".