Sanità in affanno: Riomaggiore sollecita ’più risorse e assunzioni’

Consiglio comunale straordinario dedicato alla sanità oggi alle 15 a Riomaggiore. Un appuntamento aperto alla popolazione, nel quale verranno discussi temi sempre più di attualità. "La sanità è sempre più in affanno, la situazione della provincia della Spezia è al limite. I sindaci, sempre in prima linea su ogni tema, non sanno più come rispondere alle richieste della popolazione e alle continue proteste nei confronti di una gestione inadeguata del sistema sanitario. Non è più una questione di schieramenti politici, ma di sostanza. Per questo motivo tutto il gruppo di maggioranza di Riomaggiore ha richiesto la convocazione di un consiglio straordinario aperto" fanno sapere dal gruppo di maggioranza. All’appuntamento interverranno i rappresentanti del Manifesto per la sanità locale, della Rete Sos salute pubblica Liguria, della Sos Sanità spezzina, e delle organizzazioni sindacali.

"Le liste di attesa per gli esami diagnostici sono talmente lunghe da rendere inutile la prestazione, mancano posti letto nelle Rsa e i medici di famiglia sono insufficienti, la medicina territoriale non è sviluppata, gli ospedali soffrono di carenza strutturali e di personale e la gestione delle emergenze è al collasso. Il nostro è un grido di allarme che spero possa attraversare tutti i Consigli comunali e venire preso in considerazione da Regione e dalla Conferenza dei Sindaci". La maggioranza propone una mozione in cui chiede più risorse destinate alla sanità pubblica, investimenti in personale, attrezzature mediche, manutenzione delle strutture esistenti e nuove strutture territoriali, e di utilizzare le risorse della Legge Finanziaria per finanziare l’ospedale del Felettino.