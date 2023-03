San Venerio, il Comune batte cassa E chiede 1,3 milioni per la sanatoria

Una sanzione di oltre 1,3 milioni di euro. È un ingiunzione di pagamento dalla cifra monstre, quella notificata dal Comune della Spezia alla società San Venerio Immobiliare al fine di chiudere definitivamente la vicenda del complesso immobiliare che da quasi un decennio sta muovendo carte bollate, avvocati e tribunali. Un episodio che potrebbe arrivare a un punto di svolta, e che aveva preso le mosse dai ricorsi di alcuni proprietari di abitazioni confinanti col nascente complesso residenziale. L’iter giudiziario aveva portato gli uffici di Palazzo civico non solo ad annullare i titoli edilizi abilitativi, giudicati illegittimi, ma anche ad avviare il procedimento per la demolizione. Proprio l’ordinanza di demolizione, vergata dal dipartimento pianificazione territoriale il 18 gennaio del 2018 – secondo gli uffici comunali una ‘strada obbligata’ a fronte della sentenza che aveva certificato la violazione della sussistenza dei vincoli paesaggistici sui torrenti Calcinara e Piaggia – era entrata nel mirino della stessa società immobiliare, che si era rivolta al Tar. Sia il tribunale amministrativo, sia il Consiglio di Stato, diedero ragione all’immobiliare: il Comune, nel prendere atto della sentenza sui ricorsi proposti dai residenti, aveva erroneamente applicato le norme del Testo unico dell’edilizia, procedendo all’ordinanza di demolizione del manufatto anziché valutare quanto previsto dall’articolo 38, che garantisce la possibilità di ‘sanare’ l’attività edilizia che sia stata eseguita in base a un permesso di costruire prima rilasciato e poi annullato dalla pubblica amministrazione. Da qui la strada della fiscalizzazione dell’abuso edilizio intrapresa dagli uffici comunali: un iter che prevede la sanatoria di quanto fin qui costruito dietro il pagamento di una sanzione pecuniaria, per la cui definizione Palazzo civico si è rivolto all’Agenzia delle Entrate. La valutazione del valore delle opere fino ad oggi eseguite – il palazzo ha le intelaiature al tetto, ma manca dei tamponamenti e delle rifiniture –, ha portato l’Agenzia delle Entrate a quantificare in 1.320.000 euro la sanzione da addebitare alla società immobiliare, a carico della quale sono stati aggiunti anche i 7.580 euro quale costo di valutazione immobiliare richiesto dall’Agenzia, per un totale di 1.327.580 euro che la società dovrà pagare entro novanta giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione. La San Venerio, una volta pagata la sanzione, potrà richiedere al Comune il rilascio di un nuovo permesso di costruzione al fine di terminare gli interventi.

mat.mar.