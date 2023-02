San Valentino Anche il regalo è ecologico

Cari lettori, San Valentino è alle porte e non sapete che regalo fare? Tranquilli, ci pensiamo noi a darvi un consiglio eco-sostenibile! Basta poco per aiutare il nostro pianeta, anche scegliere di comprare oggetti a scarso impatto ambientale (posate di bambù o matite da piantare) o che non siano avvolti in involucri di plastica. Altrimenti potete optare per soluzioni più originali: adottare un alveare o piantare un albero, come è possibile fare su diversi siti (Treedom e 3Bee), monitorando la crescita del vostro alveare o del vostro albero comodamente on line. Siete senza soldi? Perché non creare un dolce, con prodotti a km0, in fondo basta poco: farina, uova, zucchero e fantasia. E per il biglietto non serve necessariamente usare carta, ma potreste dare sfogo alla vostra creatività con materiale di riutilizzo. Ma se ancora non vi avessimo convinti, potrete scegliere la soluzione più romantica e semplice: una bella passeggiata a Vezzano per riscoprirne la sua storia oppure una passeggiata in spiaggia, dove potrete godere di un tramonto fantastico; del resto, se si sta parlando di vero amore, anche solo un bacio e un fiore possono bastare per rendere felice il partner.