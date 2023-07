SAN TERENZO: Ladro Arrestato per Furto sulla Spiaggia - Carabinieri in Azione - Divieto di Dimora

Ha tentato il ‘colpo’ estivo sulla spiaggia di San Terenzo, ma è stato beccato subito dai carabinieri. Protagonista della vicenda, un marocchino di 26 anni che è stato arrestato dai carabinieri di Castelnuovo Magra, nel corso di un servizio di contrasto ai furti effettuato con il supporto dei colleghi della compagnia di intervento operativo del sesto Battaglione Toscana di Firenze. Il giovane è stato sorpreso dai militari sulla spiaggia della Marinella mentre asportava uno zaino di proprietà di una donna, contenente oggetti personali, uno smartphone, due carte di credito e circa 50 euro in contanti. Lo zaino è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria. I guai per il giovane sono proseguiti dopo, quando sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso anche di 21 grammi di hascisc e di 70 euro in contanti, tutto sottoposto a sequestro. Arrestato con l’accusa di furto e di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza in caserma, ieri mattina il marocchino è comparso in tribunale per la direttissima, col giudice che ha convalidato l’arresto e ha applicato il divieto di dimora in provincia della Spezia.