San Terenzo, la storica galleria sarà riqualificata

Prende forma a San Terenzo il recupero della storica galleria che collega via Garibaldi alla spiaggia della Marinella. Dopo lo sgombero del tunnel dai materiali ammassati negli anni – avvenuto nell’autunno del 2022 –, gli uffici del Comune guidato da Leonardo Paoletti nei giorni scorsi hanno commissionato una serie di prove e progettazioni finalizzate al recupero e alla riqualificazione della galleria. Vanno in questa direzione la determina per l’affidamento a un’impresa specializzata di Lucca dell’esecuzione di prove geotecniche comprensive di carotaggi, prove di compressione e trazione e indagine con endoscopio, all’interno della galleria. Analogamente, gli uffici hanno affidato per 8320 euro a un ingegnere della Val di Magra l’incarico per un supporto tecnico strutturale in relazione al recupero del tunnel, con l’obiettivo di individuare le attività consequenziali per un suo futuro utilizzo. "Storicamente negli anni la galleria era stata utilizzata come deposito di barche, e non escludo che potrebbe diventare un rimessaggio per le barche delle borgate. Il recupero sarà finalizzato alla realizzazione di una via di collegamento, gli studi attuali mirano a verificare le condizioni statiche. Nel frattempo verrà ricostruito il cancello della galleria lato spiaggia" spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Marco Russo.