San Rocco, Raccolta Differenziata a Levanto

A Levanto in occasione della ricorrenza di San Rocco, per la presenza dei banchi della fiera nel centro del paese, il conferimento dei contenitori e dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: utenze domestiche zona centro conferimento presso il domicilio dalla mezzanotte di mercoledì 16 all’una di giovedì 17 agosto. Utenze non domestiche ubicate nell’area occupata dai banchi della fiera organico e indifferenziato dalla mezzanotte di martedì 15 alle 5 di mercoledì 16 agosto;carta e cassette: mercoledì 16 agosto dalle 13 alle 13.15 presso il punto di raccolta in via Jacopo (altezza isola raccolta vetro) e dalle 13.20 alle 13.40 presso il punto di raccolta di piazza Staglieno. Vetro: martedì 15 e giovedì 17 agosto, dalle 8 alle 9. Nessuna esposizione il 16 agosto.