San Giuseppe, si torna alle origini Ecco la planimetria delle bancarelle

La fiera di San Giuseppe riabbraccia la tradizione. Dopo due anni di stop a causa della pandemia e dopo l’edizione fuori stagione dello scorso anno, uno degli immancabili appuntamenti degli spezzini torna alle origini, non solo per ciò che riguarda i giorni di svolgimento, ma anche per la disposizione del lungo serpentone di banchi. I giorni che gli spezzini dovranno segnare sul calendario sono quelli ‘classici’ del terzo week end di marzo, ovvero 17, 18 e 19 marzo, giorno i cui si festeggia il santo patrono della città.

L’ufficialità è arrivata lunedì, con la determina dell’ufficio Suap-Commercio che, nell’approvare la graduatoria degli operatori non titolari di posteggio aventi diritto a occupare gli spazi non utilizzati dai titolari nei giorni di fiera, ha individuato non solo la data, ma anche la planimetria contenente la disposizione dei banchi, che anche quest’anno saranno all’incirca seicento. Si torna, dunque, alla conformazione tradizionale della fiera, ovvero quella pre pandemia. I banchi degli ambulanti occuperanno dunque via Chiodo (nel tratto classico, compreso tra piazza Verdi e via Persio), via don Minzoni, viale Mazzini, la Passeggiata Morin, via Persio nel tratto compreso tra via Chiodo e via Cappellini, la parte interna dei giardini pubblici all’ombra della statua di Garibaldi, via Diaz, via Cadorna, piazza Europa e piazza Bayreuth. Durante i giorni della fiera, come di consueto scatterà tutta la serie di divieti di sosta e transito per favorire la riuscita dell’evento: prevista anche la pedonalizzazione di un tratto di viale Italia, che sarà chiuso al traffico all’altezza dell’incrocio con via Campanella e, sull’altro versante, nei pressi della rotonda stradale dove si innesta con viale Amendola. Una soluzione che lo scorso anno in occasione della fiera organizzata alla fine di aprile non era stato possibile attuare a causa dei lavori di manutenzione che avevano imposto la chiusura delle gallerie sulla variante Aurelia, ma che oggi è di nuovo praticabile. La macchina organizzativa è già in moto da mesi, per definire gli aspetti tecnici legati allo svolgimento della fiera patronale, ma anche per approntare un calendario di iniziative che ‘vesta’ la città a festa in occasione dell’evento che, con i suoi seicento banconi dislocati lungo un percorso di oltre quattro chilometri e su quasi 15mila metri quadrati di superficie, è uno dei più grandi a livello nazionale, tanto da attirare ogni anno operatori fieristici provenienti da fuori provincia. Probabile che venga riproposta come ogni anno anche la notte bianca in occasione della serata di sabato 18 marzo, mentre il 19 marzo torneranno in acqua per la prima gara dell’anno anche le borgate del Palio del Golfo. mat.mar.