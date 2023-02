San Giorgio verso il restyling

Sta per tornare al suo antico splendore l’emblema di Tellaro. La leggendaria chiesa di San Giorgio lambita dal mare, una delle poche al mondo adagiata sulla scogliera, tra pochi giorni sarà sottoposta a lavori di ristrutturazione. Conosciuta ovunque per il mito del polpo che coi tentacoli fece suonare le campane svegliando i tellaresi, salvandoli così dallo sbarco dei pirati saraceni, il piccolo tempio del culto continuerà a rappresentare un luogo di preghiera senza però celebrare funzioni religiose per tutto l’anno in corso. Dopo le opere di messa in sicurezza del campanile e messa a lucido delle campane, dal rintocco inconfondibile, e dopo il periodo difficile della pandemia, a breve inizierà la seconda fase dei lavori relativa al rifacimento dei tetti e delle facciate. I lavori di restauro saranno presentati domenica 5 marzo alle 11,15 nella Chiesa della Stella Maris, alla presenza delle cariche civili e religiose.

E.S.