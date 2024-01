San Francesco di Sales. Intelligenza artificiale e cuore nell’omelia del vescovo

"Le macchine possono essere intelligenti ma non sapienti". Per rivolgersi ai giornalisti, nella ricorrenza di San Francesco di Sales, il vescovo, monsignor Luigi Ernesto Palletti nella sua omelia parte da un forte richiamo all’attualità. Uno degli insegnamenti più grandi che ci ha lasciato il patrono di coloro che operano nelle comunicazioni è che "tutto appartiene all’amore", e quindi a questo elemento, anche in periodi di grande mutamento e trasformazione, bisogna sempre tendere. L’uso dell’intelligenza artificiale, argomenta il vescovo, potrà contribuire positivamente se non annullerà il ruolo del giornalismo sul campo, ma al contrario lo affiancherà. Così facendo le professionalità di ciascuno saranno valorizzate, al contrario, se a prendere il controllo delle operazioni sarà invece l’algoritmo, i giornalisti abdicheranno alla propria capacità critica, perdendo ogni funzione e utilità. Non è una riflessione banale, in un tempo in cui i giornali e le tv sono spesso superate dai social media nella loro funzione di soggetti informatori. Su Facebook, Instagram e Tik tok è l’algoritmo a decidere quali notizie evidenziare, in un meccanismo che premia il sensazionalismo o la generazione di un consenso senza riflessione critica.

Il rimanere tenacemente ancorati a una dimensione umana è l’antidoto per tutelare il ruolo del giornalista e garantire la trasparenza dei processi informativi, minacciati da motori di ricerca che seguono logiche che tendono a ridurre il pluralismo e a limitare una rappresentazione della realtà che tenga conto della sua complessità. Ecco perché quell’invito alla sapienza "nella sua antica accezione" pronunciato più volte dal Vescovo diocesano, con la mitezza non priva di forza che lo contraddistingue, risuona attualissimo. Sapere nella sua origine latina significa gustare, avere sapore. Per garantirsi un futuro, anche il giornalismo non dovrà mai dimenticarlo.

Vimal Carlo Gabbiani