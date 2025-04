Sampdoria: Nuovo Inizio Dopo L'Esonero di Semplici, Mancini e Evani in Prima Linea

Non tutto il male viene per nuocere. La conferma che spesso dalle cocenti delusioni possono nascere grandi opportunità arriva dalla Sampdoria. Il futuro della traballante formazione blucerchiata è iniziato “grazie“ alla sconfitta subìta al Picco che è costato l’esonero all’allenatore Leonardo Semplici, ironia della sorte ex dello Spezia. Dalla crisi è uscita la mossa della disperazione che però ha avuto se non altro la forza di accendere i cuori dei tifosi blucerchiati che nel momento più difficile della storia, con lo spettro della serie C che incombe, hanno avuto manforte da uomini che hanno scritto pagine importanti e gloriose del club genovese. A partire dal simbolo Roberto Mancini che pur non avendo nessun ruolo e incarico ufficiale sarà comunque rappresentato almeno dal cognome importante dal figlio Andrea nuovo direttore sportivo. Anche se ieri l’ex bandiera blucerchiata e ct della Nazionale era a Bogliasco per assistere alla doppia seduta di allenamento diretta dal nuovo allenatore Alberico Evani (nella foto), ex giocatore della Samp e secondo del Mancio in Azzurro e Attilio Lombardo. Della storica squadra blucerchiata è stato richiamato nel ruolo di coordinatore. La stagione è a forte rischio ma se non altro dal dopo Spezia la società si è data una nuova organizzazione.

Massimo Merluzzi