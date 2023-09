Salvate dai bagnanti a Porto Venere: tre giovani turiste rischiano di annegare

Momenti di paura ieri mattina a Porto Venere sulla spiaggia libera nei pressi del residence Le Terrazze per tre giovani turiste che hanno rischiato di annegare. Le ragazze, tutte straniere, evidentemente non sapevano nuotare e forse sono state tradite dal fondale che in quel punto degrada velocemente. E’ accaduto ieri mattina alle 11.30 nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera che si trova nella parte terminale del paese (nella foto). La calda giornata di fine settembre ha spinto le ragazze a bagnarsi, del resto in quel momento c’erano anche altre persone che stavano facendo il bagno. E sono stati proprio tre bagnanti a notare le tre giovani in difficoltà. Due sono intervenuti dalla spiaggia, il terzo dal mare. Hanno aiutato le ragazzine che si sono aggrappate ai loro soccorritori, riuscendo a guadagnare la riva solo con un forte spavento, ma nessun danno fisico. Non c’è stato neppure bisogno di chiamare l’ambulanza e tutto si è risolto per il meglio.