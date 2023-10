Salute e prevenzione insieme in bicicletta

L’iniziativa itinerante per la prevenzione contro i tumori ‘La Franco-Italienne 2023’, ha fatto tappa alla Spezia, grazie alla collaborazione del Comune e della Croce rossa Italiana. È stata promossa dall’associazione Calm (Comme A La Maison) del servizio oncologico dell’ospedale di Chateauroux-Le Blanc. Gli ospiti, giunti in bicicletta seguendo un itinerario che dalla cittadina francese si concluderà in Sicilia, sono stati accolti in città dall’assessore Giulio Guerri, volontari della Cri spezzina presente con un suo gazebo, e da una delegazione del reparto di Oncologia dell’ospedale Sant’Andrea, formata dalla coordinatrice Valeria Baldi e dall’infermiera Francesca Cozzani. I protagonisti (cicloamatori, fra i quali anche il presidente del Dipartimento dell’Indre, Marc Fleuret, e loro accompagnatori, tra cui Rita Carboni, presidente dell’associazione Calm) hanno allestito uno stand in piazza Verdi per presentare le finalità dell’incontro: sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione e promuovere la collaborazione fra istituzioni, centri di ricerca e associazioni nella lotta contro il cancro. Prima di ripartire, la comitiva su invito dell’associazione Loreli, ha visitato il Museo Storico del ciclismo di Pegazzano. "A nome dell’associazione Calm – dichiara Carboni – ringrazio tutti per l’ospitalità e la collaborazione".