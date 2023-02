Saltata la cabina di regia "Chi governerà i flussi?"

Era stata annunciata lo scorso novembre, nel corso degli Stati generali del Parco nazionale delle Cinque terre, attesa come la panacea dei mali che minano la stabilità di un territorio fragile e nuovamente preso d’assalto dopo la pandemia. Invece, della cabina di regia chiamata a fornire modelli di governance dei flussi turistici, non c’è traccia. Un ritardo che i sindaci non stanno affatto apprezzando, dato che si tradurrà nell’ennesima stagione di assalto deregolamentato ai borghi e a quel delicato ecosistema ambientale per il quale si è ormai perso il conto degli appelli per la tutela. Sul piede di guerra c’è il sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia. I solleciti di questi mesi sono caduti nel vuoto, e così il primo cittadino lancia un chiaro ‘messaggio ai naviganti’. "Il primo tratto della Via dell’Amore aperto ad aprile? In queste condizioni, sarà inaugurato e poi subito chiuso, perché non ci sono gli strumenti per garantire la sicurezza. La riapertura del sentiero andrà sicuramente a maggiorare i flussi turistici, ma a oggi non ci sono né le premesse né gli strumenti per far fronte a una gestione ragionata delle masse turistiche. Di sicuro non ci sarà alcun accesso libero, probabilmente con un’ordinanza andremo a gestire (e limitare; ndr) l’utilizzo del primo tratto in attesa della riapertura totale". I tour operator da mesi organizzano pacchetti viaggio sponsorizzando l’ imminente riapertura di un piccolo tratto di quello che è stato per lunghi anni un ‘marchio’ delle Cinque terre, e questo si tradurrà in un assalto insostenibile per il borgo, già impegnato ad ‘assorbire’ una mole di turisti importante. "Agli Stati generali tutti erano stati concordi che si doveva fare qualcosa per governare i flussi, ma oggi non si sa ancora nulla – dice il sindaco –. Eppure le richieste erano precise: un’analisi delle capacità di ‘carico’ dei borghi, la creazione di un ufficio dedicato per la governance, la necessità di controllare in tempo reale gli arrivi, con la collaborazione dei vettori di trasporto e delle strutture ricettive. E magari introdurre la prenotazione anche sui treni per le Cinque terre, mettendo soglie massime di presenza sui vagoni. In alcune fasce orarie – ricorda il sindaco – nelle stazioni di Manarola e Vernazza è difficile anche scendere dal treno, per attraversare la galleria di Manarola possono volerci anche 50 minuti. Anche per questo serve l’introduzione di sistemi di controllo che ci permettano di monitorare il flusso in tempo reale e di intervenire". Un ritardo su cui potrebbero aver inciso anche le vicende politiche che hanno riguardato la presidente del Parco, Donatella Bianchi, impegnata in questi mesi nella campagna per le elezioni regionali del Lazio. "Della cabina di regia non si sa nulla: chi ne fa parte, se sono stati avviati studi. Siamo in estremo ritardo, e il 2024, quando sarà riaperta tutta la Via dell’Amore, le problematiche saranno ancora più grandi" chiosa la Pecunia.

Matteo Marcello