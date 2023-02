Salta tubatura, scuola senz’acqua Danno riparato a tempo di record

Sono bastate meno di ventiquattro ore per riparare il danno e consentire la ripresa dell’attività scolastica nella struttura di Montepertico. E questo grazie al tempestivo l’intervento d’urgenza del servizio tecnico della Provincia di Spezia per risolvere l’emergenza alla rete di distribuzione idrica del complesso scolastico. Il danno, risolto ieri mattna, ha richiesto la temporanea chiusura degli edifici rimasti senz’acqua e quindi una modifica delle attività didattiche che già da stamani riprenderanno regolarmente.

Il guasto si è verificato mercoledì quando a fine giornata è stata rilevata una forte perdita d’acqua dalla tubazione principale che serve tutto il complesso scolastico e le strutture sportive collegate. Il personale dell’Ente è intervenuto immediatamente per mettere in sicurezza la linea e fermare la fuoriuscita d’acqua, quindi è stato disposto il conseguente intervento di riparazione e ripristino che si è ieri mattina. Il danno è stato riparato dopo alcun ore e dunque a fine mattina l’erogazione idrica per tutto il complesso è ripresa regolare.

La struttura ospita plessi scolastici dell’Istituto Cardarelli e dell’Istituto Casini per questo, in accordo con le direzioni scolastiche, è stato necessario sospendere l’accesso agli edifici in quanto la mancanza di acqua rendeva impossibile svolgervi attività (riscaldamenti, bagni, etc. richiedono alimentazione idrica). L’Istituto Cardarelli ha provveduto a gestire le proprie attività didattiche tramite dad, l’Istituto Casini ha provveduto al temporaneo trasferimento degli allievi in altra sede. "Il personale dell’Ente – ha spiegato il presidente Pierluigi Peracchini – ha garantito un immediato intervento per ridurre al minimo il disagio per chi utilizza a vario titolo quelle infrastrutture, in particolare per quello che riguarda le attività didattiche. È sempre prioritario limitare, nel rispetto della sicurezza, le interruzioni delle attività didattiche. In questo caso in nostri tecnici che ringrazio per la tempestività, hanno prontamente risolto."