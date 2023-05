Salta la tubatura dell’acqua Viale Amendola allagato

La rottura di una tubatura di acqua potabile nei pressi di viale Amendola, nel pomeriggio del primo maggio, ha finito per creare tanti disagi a numerose abitazioni civili. Il forte getto d’acqua si è riservato nelle strade, tra le auto in pieno centro. Cinque gli isolati attorno al viale che nelle ultime ore hanno dovuto fare a meno dell’acqua per consentire alle squadre di pronto intervento di Acam di riaparare il danno. La rottura si è verificata dopo le 16, tra Viale Amendola e Viale Garibaldi. Una tubazione in ghisa da 350 mm della condotta principale che serve numerose utenze sì è rotta creando una colonna d’acqua. Sul posto è arrivata Acam Iren, la Polizia locale, i Vigili del fuoco e la Polizia di stato. Isolata la condotta e stato allestito il cantiere per consentire i lavori di ripristino