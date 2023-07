Salta il cinema sotto le stelle Ma Andreini non si arrende Al Nuovo apre ’Non è l’Arena’

Dopo 24 anni consecutivi, nel 2023 alla Spezia non ci sarà il cinema sotto le stelle. È proprio chi l’ha sempre curato, Silvano Andreini del Film club Pietro Germi, a informare tutti gli appassionati. "Non abbiamo trovato uno spazio idoneo che accolga questo tradizionale appuntamento – dice Andreini – . Negli anni abbiamo girovagato, sdoganando aree che erano state più o meno dimenticate da attività e spettacoli. Siamo partiti nel lontano 1999 dal Centro Allende, siamo passati al Parco della Maggiolina, qualcuno ricorderà addirittura nella piazzetta della Loggia dei Banchi, abbiamo proiettato sulla terrazza del Camec, sotto il monumento di Garibaldi, al Mirabello e per finire in piazza Europa". In realtà proprio nella terrazza del Camec, era dove sembrava dovesse svolgersi anche quest’anno (piazza Europa accoglie il jazz, per l’indisponibilità di piazza Mentana). Poi, però, la normativa che non permette di realizzare eventi continuativi con non più di qualche decina di persone – considerando che in alcune serate si sedevano sotto le stelle in oltre 300 – ha fatto desistere Andreini. "Si è cercato in tutti i modi con l’amministrazione comunale di trovare una location adatta, ma purtroppo i tempi cambiano e anche quelle già utilizzate in passato, non erano adatte". È stata presa in considerazione anche l’arena di viale Alpi, però, per il pubblico spezzino, abituato allo schermo in centro città, sarebbe potuto essere un problema. "Molte volte il cinema viene banalizzato, e se questo fosse invece un vero evento? Ma è tempo anche di bilanci in attesa di ripartire con forza maggiore nella prossima estate.

I dati Siae riportano, in questi lunghi anni estivi, di 1380 proiezioni, 184 anteprime nazionali, 207.000 spettatori, decine di ospiti venuti a presentare i film, ma soprattutto nel tempo abbiamo visto entrare persone come clienti e uscire come amici". Non si arrende Andreini. "Sicuramente sarà solo un gap year. Per fortuna il cinema è un mondo di eterni sognatori e il Nuovo in sala riapre i battenti lunedì 3 luglio con la rassegna ‘Non è L’arena’: David Bowie (il 3, 4 e 5) e Raffa (dal 6 al 10). Poi, a seguire, tante prime. Senza dimenticare che accenderemo le stelle e la luna nelle splendide arene di Lerici e Porto Venere" La novità della sala di via Colombo aperta in estate ha stupito tutti. "Avevo troppe richieste e non mi sentivo di lasciare soli i cinefili e le famiglie in questa estate – conclude Andreini – . Non avevamo mai ragionato sull’aria condizionata, quindi ci siamo organizzati con un sistema di raffrescamento preso a noleggio". Marco Magi